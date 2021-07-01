Дело рассматривал мировой суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Барнаула оштрафовали за оскорбление ребенка. Она заплатит 3 тыс. рублей, сообщает прокуратура Ленинского района.

- Проведена проверка по обращению жительницы города по факту оскорбления её несовершеннолетнего сына грубой нецензурной бранью, - рассказали в ведомстве.

В марте женщина оскорбила мальчика в «неприличной и противоречащей общепринятым нормам морали». Это квалифицировали по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Дело рассматривал мировой судья, который признал женщину виновной и оштрафовал.