Дело рассматривал мировой суд.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жительницу Барнаула оштрафовали за оскорбление ребенка. Она заплатит 3 тыс. рублей, сообщает прокуратура Ленинского района.
- Проведена проверка по обращению жительницы города по факту оскорбления её несовершеннолетнего сына грубой нецензурной бранью, - рассказали в ведомстве.
В марте женщина оскорбила мальчика в «неприличной и противоречащей общепринятым нормам морали». Это квалифицировали по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.
Дело рассматривал мировой судья, который признал женщину виновной и оштрафовал.