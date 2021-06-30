Экс-главу сельсовета в Алтайском крае признали виновным в мошенничестве

Мужчина вину в содеянном полностью признал. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае бывшего главу одного из сельских советов Тальменского района признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщают в пресс-службе краевого СК.

– По данным следствия и суда, в 2017 году мужчина решил обманным путем приобрести право собственности на земельный участок, расположенный в границах возглавляемого им муниципального образования. С этой целью он изготовил фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у его сестры права собственности на земельный участок. На основании этого документа женщина зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 4000 кв.м. в органах Росреестра, – рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

В результате мошенничества муниципальному образованию был причинен имущественный ущерб на сумму более 360 тысяч рублей.

Мужчина вину в содеянном полностью признал. Суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно.