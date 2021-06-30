Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июня 2021 13:27

Бывший вице-губернатор Алтайского края планирует выйти из колонии по УДО

Его осудили за взяточничество в особо крупном размере
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Денисов отбывает наказание в рубцовской колонии.

Денисов отбывает наказание в рубцовской колонии.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший вице-губернатор Алтайского края и министр образования региона Юрий Денисов хочет выйти из колонии по УДО, сообщает «Алтапресс» со ссылкой на собственные источники.

– Заявление он подал еще в начале 2021 года, но оно пока окончательно не рассмотрено. Не исключено, что это произойдет в ближайшее время, сообщил источник, знакомый с ситуацией, – пишет издание.

Напомним, в 2017 года краевой суд оставил в силе приговор Юрию Денисову — 8 лет и 1 месяц строгого режима с отбыванием в рубцовской колонии. Его осудили за взяточничество в особо крупном размере.