Бывший вице-губернатор Алтайского края планирует выйти из колонии по УДО

Денисов отбывает наказание в рубцовской колонии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший вице-губернатор Алтайского края и министр образования региона Юрий Денисов хочет выйти из колонии по УДО, сообщает «Алтапресс» со ссылкой на собственные источники.

– Заявление он подал еще в начале 2021 года, но оно пока окончательно не рассмотрено. Не исключено, что это произойдет в ближайшее время, сообщил источник, знакомый с ситуацией, – пишет издание.

Напомним, в 2017 года краевой суд оставил в силе приговор Юрию Денисову — 8 лет и 1 месяц строгого режима с отбыванием в рубцовской колонии. Его осудили за взяточничество в особо крупном размере.