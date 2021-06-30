В Барнауле благоустраивают парк «Изумрудный»

Закончить все работы планируется до 1 ноября. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начался очередной этап благоустройства парка «Изумрудный». Как сообщают в пресс-службе горадминистрации, всего на обновление зеленой зоны выделили более 91 млн рублей в рамках программы «Формирование современной городской среды города Барнаула».

– В парке благоустроят центральную аллею, оборудуют дополнительное освещение по второстепенным пешеходным дорожкам. Будут установлены скамейки и урны, сцена для проведения мероприятий, новые малые архитектурные формы, – рассказали в мэрии.

В парке появится беседка для отдыха, две детские и четыре спортивные площадки с нужным оборудованием. Также обустроят специальную площадку для выгула собак.

Закончить все работы планируется до 1 ноября.