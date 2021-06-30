В Барнауле пассажирский автобус врезался в столб

ДТП произошло утром. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Сегодня, 30 июня, на площади Спартака автобус врезался в столб. О ДТП «Комсомольской правде» сообщили очевидцы.

На фото с места аварии видно, что пассажирский автобус влетел в столб рядом со зданием по адресу Пушкина, 78. Как пояснили очевидцы, рядом лежала табличка 118, вероятно, это и есть номер маршрута. От удара серьезно повредилась передняя часть автобуса, а столб покосился.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается. Подробности происшествия уточняются.