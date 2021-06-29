Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2021 15:25

Трамвайный переезд закрыли в Барнауле на проспекте Красноармейском

Разворот закрыт до 6 июля
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
(фото: 2гис)

(фото: 2гис)

В Барнауле из-за ремонтных работ на неделю закрыли проезд по трамвайному переезду на проспекте Красноармейском. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

- На сегодняшний день работы проводятся на проспекте Красноармейский. Всего на данном участке будет отремонтировано 62,5 метров путей, - отмечают в мэрии.

На время проведения ремонтных работ до 8.00 6 июля для автомобильного транспорта будет закрыт переезд в районе дома №64.

Помимо этого планируются работы в районе пересечения улиц Попова и Взлетной.