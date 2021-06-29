Трамвайный переезд закрыли в Барнауле на проспекте Красноармейском

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В Барнауле из-за ремонтных работ на неделю закрыли проезд по трамвайному переезду на проспекте Красноармейском. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

- На сегодняшний день работы проводятся на проспекте Красноармейский. Всего на данном участке будет отремонтировано 62,5 метров путей, - отмечают в мэрии.

На время проведения ремонтных работ до 8.00 6 июля для автомобильного транспорта будет закрыт переезд в районе дома №64.

Помимо этого планируются работы в районе пересечения улиц Попова и Взлетной.