В Камне-на-Оби продают столетний замок

Замок в Камне-на-Оби Фото: Avito.ru

В Камне-на-Оби выставлено на продажу здание, возраст которого составляет больше ста лет – оно было возведено в 1916 году, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

«Его архитектурный стиль напоминает средневековый замок (арочные окна и двери, соответствующий фасадный декор и обветшалый облицовочный кирпич)», - пишет источник.

Располагается здания по адресу: улица Кадыровой, 27. Здесь же в начале 20-го века купец Винокуров построил производственный комплекс с мельницей. Так что территория является местной достопримечательностью.

Само здание состоится из трех уровней. Его площадь составляет без малого 900 «квадратов». Построено оно было на совесть: в некоторых местах толщина кладки достигает метра! Недавно был произведен ремонт. Также, по словам продавца, есть возможность подключения к центральному отоплению и электросети.

Стоимость объекта оценивается в 17 миллионов рублей.