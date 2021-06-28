Жительница Алтайского края ударила мужа ножом

Пострадавшего госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

48-летнюю жительницу Зонального района признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью супругу, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия и суда, днем в сентябре 2020 года супруги находились у себя дома в одном из сел Зонального района. Между ними возникла ссора по незначительному поводу. Во время словесного конфликта женщина, взяв нож, ударила им в область груди супруга, – добавили в ведомстве.

58-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Во время следствия женщина полностью признала вину в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.