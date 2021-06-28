В Барнауле сотрудникам охранного предприятия не доплачивали зарплату

По результатам проверки внесли представление Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудникам одного из частных охранных предприятий Барнаула не доплачивали зарплату, сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.

– Установлено, работникам одной из частных охранных организаций устанавливалась заработная плата в размере часового тарифа, районного коэффициента и доплаты до минимального размера оплаты труда. В нарушение ст. 133, 136 ТК РФ заработная плата сотрудникам не только выдавалась один раз в месяц, но и начислялась с нарушением установленного законом порядка.Так, в состав минимальной заработной платы работникам включалась оплата за работу в ночное время и выходные дни, по итогу отработанного месяца работнику производилось начисление не более 16 тысяч рублей, – рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» старший помощник прокурора Железнодорожного района Юлия Савиных.

По результатам проверки внесли представление, руководителя организации привлекли к административной ответственности.