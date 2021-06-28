Семье пострадавшей на барнаульском батуте девочки предложили 300 тысяч

Хозяйку батута обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле владелица батута, на котором пострадали дети, предлагает выплатить семье девочки 300 тыс. рублей. Об этом сообщает «Катунь 24».

– Сразу после происшествия владелица батута пообещала выплатить семье компенсацию 1,2 млн рублей с условием, что они откажутся от претензий. Однако спустя месяц ее представители предложили 300 тысяч рублей, – отмечает издание.

Девочка, пострадавшая сильнее всего, неделю провела в реанимации, пять суток ребенок был на аппарате ИВЛ. Ей сделали 1,5-часовую операцию на бедре, а борьба с последствиями черепно-мозговой травмы продолжается.

Ранее мы сообщали, ЧП произошло 30 мая рядом с ТЦ «Район». Происшествие попало на камеру видеонаблюдения: батут ветром подняло в воздух, отнесло к трамвайным путям и в этот момент с аттракциона упали две девочки 3-х и 4-х лет

Напомним, хозяйку батута обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).