ДТП в районе ТЦ "Гулливер" (фото: скриншот страницы "Инцидент Барнаул")

В воскресенье вечером, 27 июня, в Барнауле иномарка вылетела на тротуар. О происшествии сообщили очевидцы.

- Около ТЦ «Гулливер» водитель на легковом автомобиле вылетел на тротуар. Причина неизвестна. Судя по наклейке на автомобиле, водитель неопытный, - говорится в посте, опубликованном в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

По всей видимости, водитель с места аварии скрылся, так как очевидцы, записывая видео с места ДТП сообщили, что виновник не установлен, а в самой машине никого нет. О возможных пострадавших также информации нет.