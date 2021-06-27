В Горно-Алтайске водитель такси погиб в столкновении с автобусом

ДТП в Горно-Алтайске Фото: предоставлено пресс-службой

В субботу, 26 июня, в Горно-Алтайске произошло ДТП в результате которого произошло столкновение такси с автобусом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- 26 июня около 16:00 часов в Горно-Алтайске, в районе дома № 45 по улице Петра Сухова, 38-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Corolla, при движении со стороны улицы Каясинская в направлении проспекта Коммунистического, допустил наезд на стоявший автобус ПАЗ, - сообщают в пресс-службе ведомства.

57-летний водитель автобуса тут же открыл двери и дал команду пассажирам покинуть салон, так как в результате столкновения был поврежден газовый баллон и существовала угроза взрыва.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя иномарки. Также известно, что водитель автобуса был трезв.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Как предполагают очевидцы, водителю такси могло стать плохо, так как машина ехала по дороги виляя, а после поворота внезапно резко ускорилась и по итогу столкнулась с ПАЗом.