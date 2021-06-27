Больше 400 человек за неделю пострадали в Алтайском крае от присасывания клещей

Один из укушенных находится в тяжелом состоянии Фото: Анна СЕМИНА

За прошедшую неделю 413 человек пострадали от присасывания клещей в Алтайском крае. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

- С начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 7583 человек, из них 2 197 детей до 14 лет. Из общего числа пострадавших 2 174 человека – это жители Барнаула, из них 422 ребенка до 14 лет, - говорят в ведомстве.

Все пострадавшие дети, кому это потребовалось, получили иммуноглобулин в соответствии с регламентом. За ними установлено медицинское наблюдение.

Из общего числа обратившихся в больницы и поликлиники, в 200 случаях есть подозрения на заболевания клещевым тифом, в том числе у 45 детей возрастом до 14 лет. В пяти случаях есть подозрения на боррелиоз. Два случая заболевания клещевым энцефалитом уже подтверждены. Причем один из больных – это ребенок.

- На сегодняшний день в стационарах края находятся восемь больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, среди них один больной с тяжелой формой заболевания, - отмечают в ведомстве.