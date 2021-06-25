Алтайские журналисты вакцинировались от коронавируса

Эта вакцина является более универсальной и защищает, в том числе от мутантных штаммов вируса Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 25 июня, «Сибирская медиагруппа» и минздрав Алтайского края провели акцию «Медиа иммунитет». Всех желающих представителей СМИ региона привили от коронавируса. Каждый из журналистов получил сертификат и маску с символикой акции.

– По данным Союза журналистов России от коронавируса умерли около 50 представителей российских СМИ, переболели несколько тысяч.Учитывая, что эпидемиологическая ситуация в Барнауле накаляется, а журналисты зачастую находятся на передовой пандемии, необходимо обеспечить им иммунную защиту. Вакцинация – единственный безопасный и эффективный способ, – отметили организаторы акции.

Всех желающих привили вакциной «Спутник V». По мнению экспертов, она является более универсальной и защищает, в том числе от мутантных штаммов вируса. Еще одно ее достоинство в том, что иммунитет к коронавирусу сохраняется довольно долго.