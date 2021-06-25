На одной из улиц Барнаула обнаружили труп мужчины

Источники предполагают, погибшим был грузчик Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа мужчины на улице Гоголя, пишет «Банкфакс».

– Труп обнаружили рядом со зданием на улице Гоголя, 83. На тот момент никаких подробностей не сообщалось. Автор Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul предполагал, что речь идет о рабочем, который нарушил требования безопасности при проведении неких работ, – отмечает издание.

Сейчас источники предполагают, погибшим был грузчик, у которого случился сердечный приступ, однако так ли это, пока неизвестно. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.