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Происшествия25 июня 2021 10:39

На одной из улиц Барнаула обнаружили труп мужчины

Следователи проводят проверку
Константин Санталов
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Источники предполагают, погибшим был грузчик

Источники предполагают, погибшим был грузчик

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа мужчины на улице Гоголя, пишет «Банкфакс».

– Труп обнаружили рядом со зданием на улице Гоголя, 83. На тот момент никаких подробностей не сообщалось. Автор Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul предполагал, что речь идет о рабочем, который нарушил требования безопасности при проведении неких работ, – отмечает издание.

Сейчас источники предполагают, погибшим был грузчик, у которого случился сердечный приступ, однако так ли это, пока неизвестно. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.