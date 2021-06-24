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Общество24 июня 2021 11:45

Бийский журналист стал одним из лучших в конкурсе «Герои пера – 2021»

Его сюжет о помощи предпринимателей Бийска медикам в разгар пандемии коронавируса вошел в шорт-лист конкурса
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Евгений Платохин.

Евгений Платохин.

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Редактор новостных программ Бийского телевидения Евгений Плахотин стал финалистом российского конкурса социальной журналистики «Герои пера – 2021». Как рассказал он на своей странице в Instagram, вчера в Москве прошло награждение победителей.

– Безумно рад, что работа команды «Бийского телевидения» в числе лучших. Всего на конкурс было подано рекордное количество материалов со всей страны более 800, – написал журналист.

Его сюжет о помощи предпринимателей Бийска медикам в разгар пандемии коронавируса вошел в шорт-лист конкурса.

Конкурс социальной журналистики «Герои пера – 2021» проходит уже в шестой раз. Основная цель – пропаганда социальной ответственности в обществе, волонтерства и добрых поступков.