Глава Барнаул Вячеслав Франк сообщил, что город входит в третью волну коронавируса

Франк попросил руководителей предприятий и организаций предусмотреть меры поощрения работников, которые поставили прививку от коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаул Вячеслав Франк обратился к горожанам с призывом соблюдать ограничения и вакцинироваться от коронавируса. Его сообщение опубликовала пресс-служба мэрии.

– Последние несколько недель в Алтайском крае и краевой столице ежедневно растет число заболевших коронавирусом. Мы входим в третью волну пандемии. В регионе по рекомендации Роспотребнадзора вновь вводятся ограничения, продолжает действовать масочный режим, разворачиваются места для заболевших в госпиталях, – сообщил Вячеслав Франк.

Глава города отметил, что, по информации медиков, вирус ведет себя по-другому. Теперь среди заболевших все больше людей трудоспособного возраста и молодых людей - около 40%. Франк также попросил руководителей предприятий и организаций предусмотреть меры поощрения работников, которые поставили прививку от коронавируса.