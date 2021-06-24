Около 4 млрд рублей выделили на строительство хирургического корпуса Алтайского центра охраны материнства и детства

Закончить строительство планируют в 2024 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

Почти 4 млрд рублей выделили из федерального бюджета на строительство хирургического корпуса Алтайского краевого центра охраны материнства и детства. Еще 225 млн рублей направят из краевого бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Строительство хирургического корпуса Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства в Барнауле планируют начать в 2022 году. Проект восьмиэтажного здания площадью 19 тысяч квадратных метров уже разработан, – рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По проекту в корпусе предусмотрено пять отделений на 165 коек: хирургическое, онкологическое, травматологическое, урологическое и нейрохирургическое. Благодаря строительству нового корпуса дети Алтайского края смогут получать помощь по нейрохирургическому профилю, не выезжая из региона.

Закончить строительство планируют в 2024 году.