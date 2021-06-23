Бийчанина признали виновным в сексуальном насилии над шестилетним мальчиком

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима Фото: Олег УКЛАДОВ

43-летний житель Бийска по решению суда отправляется за решетку. Его признали виновным в сексуальном насилии над шестилетним мальчиком, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

- По данным следствия и суда в 2016 году дома у обвиняемого стал проживать малолетний потерпевший со своей матерью. В период с 2016 по 2017 год мужчина совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетнего мальчика, - говорится в официальном релизе ведомства.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 12 лет колонии строгого режима. Вдобавок к этому, ему назначили один год ограничения свободы.