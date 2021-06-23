Велодорожки и тротуар появятся на Змеиногорском тракте в Барнауле

Ремонт Змеиногорского тракта Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжается ремонт Змеиногорского тракта на участке от улицы Аванесова до Горнолыжной. Уже скоро здесь появится не только ровная дорога, но и тротуары и даже велодорожка, сообщает пресс-служба администрации города.

- В настоящее время ведется устройство велодорожек и тротуаров: устанавливаются поребрики, бортовой камень, строители приступили к укладке асфальта, - говорят в мэрии.

Уже сейчас на указанном участке уложен выравнивающий слой асфальта. После того, как весь бортовой камень будет смонтирован, начнется укладка верхнего слоя асфальтобетона. Скорее всего, эта часть работ стартует уже в июле.