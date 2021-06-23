4 млрд рублей выделили на строительство хирургического корпуса детского медцентра в Барнауле

Новый корпус будет рассчитан на 165 коек Фото: Олег УКЛАДОВ

Федеральный центр выделил Алтайскому краю почти 4 млрд рублей на строительство хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

- В 2022 году планируется начать строительство хирургического корпуса, средства федерального бюджета для начала строительства уже доведены. Речь идет о 3,8 млрд рублей из федерального бюджета, - говорится в заявлении ведомства.

При этом размер софинансиварония из краевого бюджета составит 225 млн рублей. Причем в общую сумму входит не только непосредственно строительство, но и приобретение высокотехнологичного оборудования.

Новый корпус будет иметь восемь этажей. Он рассчитан на 165 коек хирургического, онкологического, травматологического, урологического, ортопедического и нейрохирургических отделений.