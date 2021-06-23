В барнаульском дворе уложили сразу три «лежачих полицейских»

Фото: скриншот страницы Barnaul22 во "Вконтакте"

Жители барнаульского дома №134 на Павловском тракте пожаловались на неимоверно большое количество искусственных неровностей на дворовой территории: к уже существующему уложили еще три.

- Во дворе по адресу Павловский тракт, 134 какие-то люди несколько дней назад положили подряд три лежачих полицейских, при том, что один там уже давно лежит. Итого от одного до другого подъезда четыре лежачих, - говорится в сообщении, опубликованном в паблике Barnaul22.

Жительница дома негодует: по ГОСТу ли оборудованы лежачие полицейские или произвольно.

- Машины прям жалко через них скакать, если б еще более менее положили, так еще и асфальт пожалели, - сетует она.