Барнаулец испугался сдавать экзамен в автошколе и купил права

Автомобиль ВАЗ 21102, за рулем которого был мужчина, сотрудники ГИБДД остановили на улице Телефонной Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчину осудили за то, что он купил поддельные права, сообщает прокуратура Железнодорожного района.

– Автомобиль ВАЗ 21102, за рулем которого был мужчина, сотрудники ГИБДД остановили на улице Телефонной. Барнаулец предъявил поддельное удостоверение, бланк которого изготовлен не типографским способом. Уже в суде мужчина признался, что купил удостоверение через интернет за 23 тыс. рублей, – рассказала «Комсомольской Правде – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко.

Барнаулец также рассказал, что в 2018 году отучился в автошколе, однако сдавать экзамен не решился, потому что испугался. В итоге он купил права через интернет.

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.327 УК РФ и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы.