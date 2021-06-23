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Общество23 июня 2021 11:51

Барнаулец испугался сдавать экзамен в автошколе и купил права

Константин Санталов
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Автомобиль ВАЗ 21102, за рулем которого был мужчина, сотрудники ГИБДД остановили на улице Телефонной

Автомобиль ВАЗ 21102, за рулем которого был мужчина, сотрудники ГИБДД остановили на улице Телефонной

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчину осудили за то, что он купил поддельные права, сообщает прокуратура Железнодорожного района.

– Автомобиль ВАЗ 21102, за рулем которого был мужчина, сотрудники ГИБДД остановили на улице Телефонной. Барнаулец предъявил поддельное удостоверение, бланк которого изготовлен не типографским способом. Уже в суде мужчина признался, что купил удостоверение через интернет за 23 тыс. рублей, – рассказала «Комсомольской Правде – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко.

Барнаулец также рассказал, что в 2018 году отучился в автошколе, однако сдавать экзамен не решился, потому что испугался. В итоге он купил права через интернет.

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.327 УК РФ и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы.