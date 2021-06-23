В Барнауле отремонтируют фасад музыкального театра

Так театр будет выглядеть уже этой осенью (Фото: Министерство культуры Алтайского края)

В Барнауле приступили к ремонту фасада государственного музыкального театра, сообщает официальный сайт региона.

- На ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории из краевого бюджета направили порядка 30 миллионов рублей, - отмечают в администрации.

Помимо внешнего облика некоторые работы проведут непосредственно в самом театре: сейчас там ремонтируют штанкетное хозяйство сцены.

Все работы должны закончить к середине сентября.