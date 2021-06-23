В Барнауле снова начнут обрабатывать поручни в общественном транспорте

Все составы должны тщательно убирать после каждого рейса Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также введением новых ограничительных мер, в Барнауле снова начнут проверять качество уборки и в общественном транспорте. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба администрации города.

- Так, на текущей неделе специалисты городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи провели очередную проверку общественного транспорта, в том числе на конечном остановочном пункте «пл.Спартака», - отмечают в мэрии.

На текущий момент уже обследованы автобусы маршрутов № 20, 104, 118. Пока нарушений не выявлено. Также проведена работа с сотрудниками бригад. Им напомнили о необходимости использования масок.

Кроме автобусов уборку и обеззараживание салона производят в трамваях и троллейбусах на протяжении всей смены, а в конце дня все составы проходят автоматическую мойку как внутри, так и снаружи.