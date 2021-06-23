На ремонтируемом мосту в селе Власиха установили светофор

Новый мост уже готов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В селе Власиха открыли движение по одной полосе ремонтируемого моста. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, там установили светофор.

- Движение по объездной дороге закрыто. Данные мероприятия необходимы для демонтажа объездной дороги и устройству асфальтобетонного покрытия в местах примыканий. После завершения работ движение будет открыто по двум полосам, - отметили в мэрии.

Новый мост уже готов, также рабочие построили тротуары и установили перила и водоотводные сооружения. Работы идут с октября прошлого года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего на объект было выделено 53 млн рублей.