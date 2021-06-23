Небо ночного Барнаула осветили «Лучи Победы»

"Лучи Победы" Фото: пресс-службы администрации Барнаула

22 июня Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Лучи Победы» и вчера с приходом темноты небосвод «разрезали» световые лучи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Чтобы озарить лучами ночное небо над городом, специальные световые установки разместили на склоне Нагорного парка, - добавляют в мэрии.

В итоге получилось необычно. Такая же акция проходила во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести России. Барнаул совсем недавно вошел в этот список. Соответствующий указ президент подписал только в мае.