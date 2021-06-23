Невменяемый мужчина насмерть забыл молотком соседа по общежитию

Обвиняемый забил мужчину молотком и ногами Фото: Анна СЕМИНА

В Славгороде завершено расследование уголовного дела по статье «Убийство» в отношении 34-летнего мужчины. Он молотком забил соседа по общежитию. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

- По данным следствия, утром в апреле 2021 года мужчина, имеющий психическое заболевание, находясь в коридоре общежития в городе Славгороде, нанес множественные удары ногами и молотком в область головы мужчине, - говорится в официальном релизе.

45-летнего пострадавшего госпитализировали, но спустя несколько дней он скончался. Его обидчику провели психиатрическую экспертизу, которая установила его невменяемость.

В настоящее время прокурор направил в суд постановление о направлении обвиняемого на принудительное лечение.