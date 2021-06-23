В Бийске сменился начальник управления образования

В управлении образования сменился руководитель Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске произошли кадровые изменения на посту руководителя управления образования, сообщает «Бийский рабочий».

- На минувшей неделе стало известно, что с должности руководителя управления образования Бийска уходит Елена Вирбицкас, возглавлявшая гороно с лета 2018 года, - пишет издание.

В пятницу она отработала свой последний день, а уже на этой неделе ее кресло заняла заместитель главы Бийска по социальным вопросам Антонина Мелихова. Пока что она лишь исполняет обязанности. А вот кто окончательно будет назначен на должность – пока не уточняется.