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Общество23 июня 2021 4:23

В Бийске сменился начальник управления образования

Окончательное решение о назначении еще не принято
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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В управлении образования сменился руководитель

В управлении образования сменился руководитель

Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске произошли кадровые изменения на посту руководителя управления образования, сообщает «Бийский рабочий».

- На минувшей неделе стало известно, что с должности руководителя управления образования Бийска уходит Елена Вирбицкас, возглавлявшая гороно с лета 2018 года, - пишет издание.

В пятницу она отработала свой последний день, а уже на этой неделе ее кресло заняла заместитель главы Бийска по социальным вопросам Антонина Мелихова. Пока что она лишь исполняет обязанности. А вот кто окончательно будет назначен на должность – пока не уточняется.