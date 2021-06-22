Ремонт дороги. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начали ремонт дороги в поселке Авиатор. Рабочие начали фрезерование покрытия по улице 1-й Малиновой, сообщает мэрия.

- Бригада приступила к капитальному ремонту дороги по улице 1-й Малиновой в поселке Авиатор, - рассказали в администрации города.

На 1-й Малиновой, по которой ездят автобусы, отремонтируют 961 метр в рамках нацпроекта. Здесь расположены магазин, отделение почты, спортивный клуб, футбольная и хоккейная площадки.

Также ремонт идет в поселке Спутник. Всего в двух поселках отремонтируют пять участков дорог. Общая площадь составит почти 27 тыс. кв.м., сметная стоимость работ — 34,7 млн рублей