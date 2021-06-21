Жители Солонешенского района собрали больше 600 подписей против добычи золота на реке

Идея сбора подписей появилась, когда компания начала заводить технику на участок Фото: ИА "Банкфакс"

В Солонешенском районе жители организовали сбор подписей против начал работ ООО «Артель Солнечная». Компания планировала начать добычу рассыпного золота на реке Солонешной, пишет «Банкфакс».

По словам главы администрации Солонешенского сельсовета Людмилы Осиповой, 22 июня все подписи планируют направить депутатам Госдумы, краевого парламента, губернатору Алтайского края, в Минприроды и прокуратуру.

- Наши депутаты решили провести опрос среди населения по своим округам – кто «за», кто «против» золотодобычи. На сегодня собрали более 600 подписей «против». Население против, депутаты сельсовета - против, ну и я, естественно. Есть и другие мнения, конечно. Например, те люди, которые планируют работать в этой артели, вообще не подписывались. Они, как мне кажется, просто боятся, «как бы чего не вышло, - отметила глава сельсовета.

Идея сбора подписей, кстати, появилась в момент, когда компания начала заводить технику на участок, устанавливать временные строения и бытовки для рабочих.

Людмила Осипова добавила, что на участке, где планируются работы, произрастают краснокнижные растения. Кроме того, местные жители пользуются водой из реки для бытовых нужд, из-за чего нельзя запускать производство на водоеме.