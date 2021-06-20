В Алтайском крае не будет традиционных выпускных для школьников

Выпускной. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в 2021 году не будет традиционных выпускных для школьников. В этом году школу закончат 12 тысяч человек. Связано это, конечно, с пандемией. Об этом сообщает краевое министерство образования.

- В этом году более 12000 выпускников региона получат аттестаты об окончании школы. В традиционном формате проведения выпускных вечеров не будет, - рассказали в ведомстве.

Что касается выпускных, если мероприятие запланировано в помещении, оно будет проводиться для каждого класса отдельно, включая родителей. На открытом воздухе возможен сбор нескольких классов.