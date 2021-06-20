Вор унес 10 пар обуви в алтайском селе Елбанка

Мужчину задержали. Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайском селе Елбанка вор унес 10 пар мужской обуви, золотые и серебряные украшения, зимнюю одежду, пылесос, тостер, лапшерезку и электромясорубку. Ущерб составил порядка 50 000 рублей, пишет краевое управление МВД.

- В отделение полиции по Усть-Пристанскому району поступило сообщение от жительницы села Елбанка о краже. По предварительным данным, в дом злоумышленник проник путем взлома пластикового окна на веранде. Ущерб составил порядка 50 000 рублей, - рассказали полицейские.

Вора задержали, им оказался ранее неоднократно судимый мужчина, 1971 года рождения, который свою вину отрицать не стал. Подозреваемый сообщил, что его соседи долгое время отсутствовали, и поэтому он воспользовался данной ситуацией, совершив кражу.