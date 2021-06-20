На Алтае за сутки потушили 49 пожаров

Пожар в Барнауле. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае 19 июня потушили 49 пожаров, 6 из которых зафиксировали в Барнауле. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

- За минувшие сутки в Алтайском крае ликвидированы 49 пожаров, шесть из них в краевой столице, - рассказали в ведомстве.

Один из самых серьезных пожаров произошел в 21:35 в Барнауле по улице Парижской Коммуны. Там горели металлические гаражи. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. От огня пострадали несколько гаражей и три легковых автомобиля.