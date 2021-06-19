На Алтае впервые с апреля выявили 90 новых случаев заболевания коронавирусом

Коронавирус в Алтайском крае июнь 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки вывили 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Такое количество наблюдается впервые с апреля 2021 года. При этом выздоровели 10 пациентов, а умерли восемь, непосредственно от COVID-19 - семь, сообщает оперштаб.

- Общее число заболевших составляет 52 862, в том числе 3 563 ребенка. Выздоровели всего 47 132 человека. Умерли 3 344 зараженных, от коронавирусной инфекции – 2 383, - отмечают специалисты.

На лечении в инфекционных госпиталях с ковидом находятся 878 человек. Кроме этого, 192 - с пневмонией. Количество тяжелобольных – 265, из них 113 подключено к ИВЛ. Минздрав края развернул 1432 койки. Резервных осталось 362.

8 бессимптомных вирусоносителей находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 202 пациента с вирусной пневмонией также проходят амбулаторное долечивание на дому.

Всего в крае на инфекцию обследовано 1 529 818 человек. Среднесуточный охват тестированием - 3700 человек в день.

В Алтайский край поступило 320 977 комплектов вакцины. На утро 19 июня прививается 288 022 человека. 47 721 человек получили первую прививку; 240 301 полностью привиты (две прививки).