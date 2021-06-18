На Алтае пьяный сельчанин угрожал убийством своей соседке

При себе у мужчины было зарегистрированное в установленном порядке ружье ИЖ-27ЕМ и патронташ с 14 патронами. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Майминском районе Республики Алтай нетрезвый сельчанин угрожал убить соседку из ружья. Он пришел к ней во двор и выстрелив в воздух, пригрозив расправой. Испугавшись, женщина позвонила в полицию, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

– Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла по адресу, указанному в сообщении и задержал нетрезвого дебошира. Сельчанин находился уже возле своего дома. При себе у мужчины было зарегистрированное в установленном порядке ружье ИЖ-27ЕМ и патронташ с 14 патронами, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что до этих событий мужчина выпивал у себя дома. Ранее он поссорился соседями и затаил на них обиду. Услышав на улице голос соседки, он решил выместить свою злость.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством».