Алтайский оперштаб 18 июня обсудит возможность введения обязательной вакцинации

В Алтайском крае растет уровень заболеваемости ковидом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 18 июня, оперштаб Алтайского края рассмотрит вопрос о введении обязательной вакцинации в регионе. Ранее об этом заявил председатель АКЗС Александр Романенко.

– В Алтайском крае ситуация с каждым днем, к сожалению, усложняется, поэтому мы должны подумать о введении каких-то ограничительных мер. Также сегодня некоторые субъекты, в том числе соседние с нами, уже ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Возможно, и нам стоит подумать о таких решениях, – сказал Романенко.

Председатель АКЗС отметил, что он не сторонник таких жестких мер, однако, по его мнению, необходимо усилить информационное просвещение жителей, больше объяснять и разъяснять плюсы вакцинации. По словам Романенко, не хотелось бы допустить повторного локдауна.

На заседании оперштаба 18 июня обсудят возможность введения дополнительных ограничений, а также вопрос обязательной вакцинации для отдельных групп жителей.