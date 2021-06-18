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Общество18 июня 2021 8:56

В Алтайском крае могут начать разыгрывать квартиры и машины среди вакцинированных от СOVID-19

В региональном Минздраве не исключают такую возможность
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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На сегодняшний день в регионе привиты 285 тыс. человек

На сегодняшний день в регионе привиты 285 тыс. человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае могут начать разыгрывать квартиры или машины среди тех, кто сделает прививку от COVID-19. Как сообщили «Толку» в региональном Минздраве, такая возможность не исключена.

– В профильном ведомстве рассказали, что губернатор Виктор Томенко провел селекторное совещание с муниципалитетами: власти городов и районов должны будут предложить различные стимулы для жителей привиться от коронавируса. В том числе, заявили в министерстве, речь может идти и о розыгрыше квартиры, – сообщает издание.

В некоторых районах края уже начали предлагать различные бонусы за вакцинацию. К примеру в Залесовском районе глава призвал работодателей поощрить всех привившихся дополнительным выходным.