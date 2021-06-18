Приемная кампания в АлтГТУ начнется с 20 июня

АлтГТУ Фото: предоставлено пресс-службой

На 2021/22 учебный год АлтГТУ выделено 1895 бюджетных мест. Больше всего бюджетных мест на факультете информационных технологий, строительно-технологическом факультете, в институте биотехнологии, пищевой и химической инженерии.

«В этом году изменились правила поступления, стало больше способов для подачи документов, – рассказали в приёмной комиссии АлтГТУ. – Впервые отменили вторую волну зачислений. У выпускников теперь есть только одна попытка на поступление, но представлено больше времени определиться – приём будет длиться дольше, чем в предыдущие годы. Принимать документы в главный технический вуз Алтайского края начнут с 20 июня, а завершат 29 июля. Оригиналы документов (на зачисление) будущие студенты смогут подать до 11 августа, а льготники – до 4 августа. Подавать документы можно одновременно для участия в конкурсе по пяти направлениям подготовки (специальностям). В приемную комиссию поступающие должны предоставить паспорт и его копию, копию или оригинал документа об образовании; на некоторые направления подготовки требуется предоставить сведения о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра».

Заявления можно подавать как очно, так и дистанционно – на Госуслугах через суперсервис «Поступление в вуз онлайн», либо используя сайт приемной комиссии https://pk.altstu.ru АлтГТУ. Также можно воспользоваться услугами почты России.

При приеме документов в АлтГТУ будут учитывать портфолио поступающих – успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни города, края и страны. Суммарно поступающему за все его индивидуальные достижения может быть начислено до 10 дополнительных баллов.

Зачисление поступающих будет осуществляться в соответствии с поданными заявлениями о согласии на зачисление. В этом году в течение приёмной кампании у абитуриентов АлтГТУ есть право подать этот документ четырежды. На этапе приоритетного зачисления будут зачислены абитуриенты, имеющие особые права при приеме на обучение и поступающие на целевое обучение. Затем – поступающие по общему конкурсу.

Вся необходимая информация о приёмной кампании в АлтГТУ опубликована на сайте приемной комиссии pk.altstu.ru. Телефон приемной комиссии АлтГТУ: 8 (3852) 29−07−29.