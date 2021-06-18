Строить экотехнопарк в Первомайском районе будут только после общественных обсуждений

По данным Росприроднадзора, остаточная мощность полигона в Барнауле – примерно 2 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Решение о строительстве в Первомайском районе экотехнопарка, где будет полный цикл обработки ТКО, примут только после общественных обсуждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

– По данным Росприроднадзора, остаточная мощность полигона в Барнауле – примерно 2 года. В регионе выбрали комплексный подход для решения проблемы. Инвестор готов построить комплекс полного цикла обработки ТКО, – отмечают в ведомстве.

Отмечается, что экотехнопарк – это не традиционный полигон. Это мусорный кластер, где будет выполняться весь цикл переработки, включая сортировку, саму переработку отходов и выделение компонентов для вторичного производства.

На сегодняшний прорабатывается лишь вопрос о возможности строительства, подчеркиваютв Минприроды.