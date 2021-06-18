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Общество18 июня 2021 5:45

Строить экотехнопарк в Первомайском районе будут только после общественных обсуждений

Остаточная мощность полигона в Барнауле – примерно 2 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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По данным Росприроднадзора, остаточная мощность полигона в Барнауле – примерно 2 года.

По данным Росприроднадзора, остаточная мощность полигона в Барнауле – примерно 2 года.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Решение о строительстве в Первомайском районе экотехнопарка, где будет полный цикл обработки ТКО, примут только после общественных обсуждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

– По данным Росприроднадзора, остаточная мощность полигона в Барнауле – примерно 2 года. В регионе выбрали комплексный подход для решения проблемы. Инвестор готов построить комплекс полного цикла обработки ТКО, – отмечают в ведомстве.

Отмечается, что экотехнопарк – это не традиционный полигон. Это мусорный кластер, где будет выполняться весь цикл переработки, включая сортировку, саму переработку отходов и выделение компонентов для вторичного производства.

На сегодняшний прорабатывается лишь вопрос о возможности строительства, подчеркиваютв Минприроды.