В Барнауле женщина упала в реку с Нового моста

Сообщение о ЧП поступило в 17.55 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

17 июня в Барнауле с Нового моста в реку упала женщина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

– В 17:55 в спасотряд поступило сообщение о том, что с Нового моста в реку упала женщина. В считанные минуты подразделение прибыло на место происшествия, – рассказали в МЧС.

Женщину удалось спасти, хотя она получила травмы. Спасатели передали ее медикам. На данный момент обстоятельства случившегося устанавливаются.