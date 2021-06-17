В крае отмечается незначительный рост заболеваемости. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае рассмотрят необходимость введения дополнительных ограничений. В настоящее время в ковидных госпиталях развертываются дополнительные койки. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства края и губернатора Дмитрий Негреев.

- В Алтайском крае не снимался режим повышенной готовности, объявленный в связи с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время в ковидных госпиталях развертываются дополнительные койки, - сообщил спикер.

По его словам, главный способ остановить пандемию и избежать новых всплесков заболеваемости – соблюдение санитарных правил и вакцинация. Во всех городах и районах края развернуты пункты вакцинации, имеются также мобильные пункты.