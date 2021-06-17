СМИ: экс-министр транспорта Алтайского края получил взятку в своем кабинете

Александр Дементьев. Фото: Олег УКЛАДОВ

Александра Дементьева обвинили во взяточничестве в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Стало известно, что один из траншей он получил в своем сосбтвенном кабинете. Об этом сообщает Алтапресс.

- Экс-министр был настолько уверен в своей неприкосновенности, что деньги получал наличкой в собственном кабинете. Второй транш за «годовое обслуживание» был вручен Дементьеву незадолго до Нового года. Деньги были спрятаны в упаковку от элитного алкоголя, - пишет издание.

По версии следствия Дементьев обещал покровительство организации, которая занимается обслуживанием дорог. По данным Алтапресс, речь идет об ООО «Бриз-Запад». Сейчас экс-министр находится под домашним арестом, он уже признал свою вину.