Мэрия отменила разрешение на стройку нового дома на Гущина

Строительства свернули. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отменили разрешение на строительство дома по адресу Гущина 150/18 после протеста жителей, которые закидали рабочих яйцами.

- Комитетом по архитектуре, строительству и развитию города Барнаула отменен приказ о выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу ул. Гущина 150/18, - сообщает телеграм-канал «Барнаул».

Все дело в том, что новую многоэтажку планировали втиснуть на крошечный участок между двумя домами, между которыми всего около 50 метров.

Приказ подписал председатель комитета Антон Воробьев после предписания градостроительной инспекции.