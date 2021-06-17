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Общество17 июня 2021 7:59

Мэрия отменила разрешение на стройку нового дома на Гущина

Ранее жильцы закидали яйцами строителей
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Строительства свернули.

Строительства свернули.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отменили разрешение на строительство дома по адресу Гущина 150/18 после протеста жителей, которые закидали рабочих яйцами.

- Комитетом по архитектуре, строительству и развитию города Барнаула отменен приказ о выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу ул. Гущина 150/18, - сообщает телеграм-канал «Барнаул».

Все дело в том, что новую многоэтажку планировали втиснуть на крошечный участок между двумя домами, между которыми всего около 50 метров.

Приказ подписал председатель комитета Антон Воробьев после предписания градостроительной инспекции.