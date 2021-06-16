Первый рейс Red Wings по маршруту «Москва-Барнаул» встретили водяной аркой

Из столицы прилетел 171 пассажир. Фото: пресс-служба Барнаульского аэропорта

Сегодня, 16 июня, в Барнаул прилетел первый самолет авиакомпании Red Wings по маршруту «Москва-Барнаул-Москва». В нашем аэропорту устроили настоящий водный «салют» в честь этого события.

- По авиационной традиции, аэропорт Барнаул встретил прилетевший лайнер нового регулярного рейса водяной аркой. Из столицы прилетел 171 пассажир, из Барнаула в Москву отправились 147 пассажиров, - отметили в барнаульском аэропорту.

Также в аэропорту празднично оформили стойки регистрации, а каждого вылетающего пассажира ожидал вкусный завтрак от сети блинных ресторанов.

Рейсы в Москву будут выполняться ежедневно. Самолет вылетает из краевой столицы в 06:25, а прилетает в пункт назначения в 06:55 по местному времени.