В Алтайском крае не выявили случаев заражения животных ковидом

Ситуация находится на контроле специалистов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за весь период пандемии коронавируса не зарегистрировали ни одного случая заражения им животных. Как сообщил начальник регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров, на наличие инфекции проверили как домашних, так и диких животных.

- Мы промониторили ситуацию в «Лесной сказке» (куда входит барнаульский зоопарк – прим.ред.), у диких животных отобрали материал для исследования. Так же отработали в «Магистральном» (племенной звероводческий комплекс – прим.ред.) в Тальменском районе. Получили отрицательные результаты. Ситуацию держим на контроле, – цитирует Самодурова «Политсибру».

Кстати, весной этого года в России разработали вакцину от ковида для животных. В некоторых регионах её уже опробовали на домашних питомцах, но в наш край она пока не поступила.