В Бийске «любители халявы» налетели на место ДТП, где перевернулась фура с пивом

В ночь на 16 июня в Бийске произошла авария с участием фуры Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

В ночь на 16 июня в Бийске произошла авария с участием фуры с пивом. Как сообщили в паблике «Барнаул 22», на место стянулись «любители халявы».

- По одной версии, отказали тормоза. Фура въехала в мост, кабину оторвало, а прицеп улетел дальше, по другой - водитель объезжал велосипедиста и не справился с управлением, - отметили очевидцы в паблике.

Судя по фотографиям, весь груз автомобиля раскидало по участку аварии. Там валялись не только банки со спиртным, но и целые кеги.

К слову, не обошлось без травм. Водителя большегруза госпитализировали с места происшествия.