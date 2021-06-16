В барнаульском микрорайоне Затон сняли режим повышенной готовности

Ранее его ввели из-за паводка Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В микрорайоне Затон под Барнаулом сняли режим повышенной готовности. По данным пресс-службе городской администрации на утро 16 июня, за сутки уровень воды в реке Обь снизился.

- В связи со стабилизацией гидрологической обстановки в Центральном районе сняли режим повышенной готовности, который был введен 28 мая в связи с подъемом уровня воды до отметок 550-560 см выше нуля водомерного поста, - подчеркнули в мэрии.

Сейчас вода достигла отметки в 479 см, за прошедшие сутки уровень упал на 22 см. Ранее сообщалось, что критическая отметка равно 560 см выше нуля водомерного поста.