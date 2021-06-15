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Происшествия15 июня 2021 15:12

На Алтае мужчина погиб при разгрузке железнодорожных вагонов

Следователи возбудили уголовное дело
Константин Санталов
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При открытии люка вагона на работника высыпался щебень

При открытии люка вагона на работника высыпался щебень

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кулундинском районе Алтайского края рабочий погиб при разгрузке железнодорожных вагонов, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, утром 9 июня сотрудники одного государственных унитарных предприятий в Кулундинском районе занимались разгрузкой вагонов со строительными материалами. В нарушение правил безопасности, к выполнению данной работы был допущен мужчина, не прошедший инструктаж по охране труда, – пояснили в ведомстве.

В итоге при открытии люка вагона на работника высыпался щебень. Мужчина получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Правоохранители проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.