На Алтае мужчина погиб при разгрузке железнодорожных вагонов

При открытии люка вагона на работника высыпался щебень
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Кулундинском районе Алтайского края рабочий погиб при разгрузке железнодорожных вагонов, сообщает краевой Следком.
– По данным следствия, утром 9 июня сотрудники одного государственных унитарных предприятий в Кулундинском районе занимались разгрузкой вагонов со строительными материалами. В нарушение правил безопасности, к выполнению данной работы был допущен мужчина, не прошедший инструктаж по охране труда, – пояснили в ведомстве.
В итоге при открытии люка вагона на работника высыпался щебень. Мужчина получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.
Правоохранители проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.