Труп младенца обнаружили в квартире в Алтайском крае

Судмедэкспертизу проведут в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 13 июня, в одной из квартир в Камне-на-Оби обнаружили труп двухмесячного ребенка, пишут «Каменские известия».

– Николай Телинг, руководитель Каменского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю, рассказал, что сообщение поступило от матери девочки. По данному факту следователи проводят проверку, – отмечает издание.

Судмедэкспертизу проведут в Барнауле. По ее результатам и примут соответствующее решение.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Благовещенском районе мальчик утонул в баке с водой. Ребенка, которому было 2 года 10 месяцев, оставили без присмотра